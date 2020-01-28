Dünya Sağlık Örgütü Corona virüs için 'hata yaptık' dedi

Dünya Sağlık Örgütü salgının uluslararası risk ölçeğini değerlendirmekte hata yaptık açıklamasında bulundu

Zaman zaman salgın hastalıkları ele alma şekliyle eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan corona virüsün risk değerlendirmesinde bir hata olduğunu kabul etti.

Science Alert'in haberine göre Cenevre merkezli BM ajansı DSÖ, yayınlanan bir durum raporunda riskin "Çin'de çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde yüksek" olduğunu belirtti. Corona virüsü salgınının da uluslararası aciliyetinin de yüksek olduğu vurguladı.

Ayrıca bu düzeltmenin halk sağlığı açısından uluslararası düzeyde acil durum anlamına geleceği ifade edildi.