Dünya Sağlık Örgütü Covaxin Aşısının Acil Kullanımına Onay Verdi

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından uzmanların yer aldığı Teknik Danışma Grubu bugün toplandı.

Toplantıda, Covaxin aşısının Kovid-19'a karşı korunmada DSÖ standartlarını karşıladığı, aşının faydalarının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabileceği kararı çıktı.

Örgüte Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri inceledi ve Covaxin aşısının 18 yaş üstü tüm gruplarda 4 haftada 2 doz halinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, Covaxin'in ikinci dozdan 14 gün sonra Kovid-19'a karşı yüzde 78 etkili ve kolay depolanması bağlamında düşük ve orta gelirli ülkeler için son derece uygun bir aşı olduğunun altı çizildi.

DSÖ, bu kararıyla 8'inci Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımını onaylamıştı.