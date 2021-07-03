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Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı

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Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

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