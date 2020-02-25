Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), remdesivir isimli ilacın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı.

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da virüs sonucu ölenlerin sayısı 10'a, tespit edilen vaka sayısı 322'ye yükseldi.

Çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere birçok ülke, İtalya'nın virüsten etkilenen bölgeleri için seyahat uyarıları yapmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle İtalya'da bu hafta sonu Juventus-Inter dahil 5 Serie A maçı seyircisiz oynanacak.

Hükümetin seyircisiz oynanmasına onay verdiği diğer karşılaşmalar Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia ve Juventus-Inter maçları.

Bu karşılaşmalardan Udinese-Fiorentina Cumartesi, diğer maçlar ise Pazar günü oynanacak.

İtalya Birinci Ligi Serie A'da geçen hafta Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları ise koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Ülkede koronavirüs sonucu hayatını kaybeden son üç kişinin, Lombardia bölgesinde yaşadıkları ve yaşlarının 80'inin üzerinde olduğu açıklandı.

Roma'da sağlık bakanları toplantısı

Öte yandan, İtalya'da koronavirüs vakaları arttıkça bu ülkeye yönelik önlem alan ülkelerin sayısı da artıyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre aralarında, Fransa, İngiltere, Bosna, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, İrlanda, Sırbistan, İspanya, İsrail ve Türkmenistan'ın da bulunduğu ülkeler İtalya'ya okul gezilerini iptal etmek, vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmak ya da İtalya'da virüsten etkilenen bölgelerden gelenleri karantinaya almak gibi önlemlere başvurdu.

İtalya'ya komşu ülkeler Avusturya, Fransa, Slovenya, İsviçre ile Hırvatistan ve Almanya'nın sağlık bakanlarının, bugün Roma'da İtalya sağlık ve dışişleri bakanları ve AB Sağlık Komiseri ile bir toplantı yapması planlanıyor.

Hükümet ile bölge yönetimleri arasında atışma

Koronavirüsün ülkede yayılması ve alınan tedbirler, merkezi hükümetle bölge yönetimleri arasında atışmaya da sebep oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede sağlık sisteminin bölgesel yönetimlerin yetki alanında olduğunu vurgulayarak, Lombardiya'da bir hastanede gerekli protokollerin uygulanmaması nedeniyle bu bölgenin virüsün merkezi haline geldiğini söyledi.

Conte, bölgelerle merkezi yönetim arasında koordinasyon sağlanamazsa bölge yöneticilerinin yetkilerini daraltmayı, yetkileri merkezde toplamayı düşünebileceklerini söyledi.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nden Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana ise Conte'ye tepki gösterdi ve bu sözleri "kabul edilemez" diye niteledi. Haydi İtalya partisinden Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio da Başbakan'ın sözlerini "münasebetsiz ve muğlak" diyerek eleştirdi.

Lig Partisi lideri Matteo Salvini de, Başbakan Conte'yi "merkezi hükümetin sorumluluğunu başkalarına atmaya çalışmakla" suçladı.

Başbakan Conte daha önce de krizle ilgili muhalefet de dahil tüm partilerle görüştüğünü, sadece Salvini'nin kendisine yanıt vermediğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.