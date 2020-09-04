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Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın Koronavirüs aşısı beklemiyoruz

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Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, gelecek yılın ortasında kadar yaygın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılaması beklemediklerini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın Koronavirüs aşısı beklemiyoruz

Reuters'ın aktardığı habere göre, DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, üzerinde çalışılan Covid-19 aşılarının geçmesi gereken testleri hatırlatarak "Gelecek yılın ortasına kadar geniş çapta aşılama beklemiyoruz" dedi.

Harris, "Aşı denemelerinde geniş çapta yapılan üçüncü faz testleri daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu olduğunu görmeliyiz" dedi. 

ABD, Koronavirüs aşısı çalışmalarında DSÖ liderlğindeki küresel iş birliğinin bir parçası olmayacağını açıklamıştı. Öte yandan New York Times'ın aktardığı bir habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 50 eyalet ve 5 büyük şehire ekim ayının sonunda veya kasımın başında Koronavirüs aşısını sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere dağıtmaya hazır olma talimatı vermişti. 

Rusya ise Sağlık Bakanlığı, geçen günlerde tescillenen ve Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" isimli Koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurmuştu. 

Uzmanlar, geliştirilen aşıların beklenenden hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesinin gerekli testlerin yapılıp yapılmadığına dair soru işareti oluşturduğunu savunuyor. 

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