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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Sinovac açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verilmesinden mutluluk duyduğunu bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Sinovac açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verilmesinden mutluluk duyduğunu bildirdi.

KÜRESEL LİDERLERE ÇAĞRI

Genel Direktör Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, düşük ve orta gelirli ülkelere destek için kurulan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) finansman desteğinde bulunulması için küresel liderlere çağrısını yineledi.

 

Ghebreyesus, yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve öncelikli grupların aşılanması için COVAX'a aşı bağışlanmasının önemine vurgu yaptı.

 

"KALİTESİ KESİNLEŞTİ"

DSÖ'nün, Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, "Bugün, Sinovac-CoronaVac aşısının, güvenli ve etkili olduğu tespit edildikten sonra DSÖ acil kullanım listesine alındığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Ghebreyesus, Sinovac aşısının iki doz uygulanmasının ardından "kalitesinin kesinleştiğini" vurguladı.

Sinovac aşısının kolayca depolanması nedeniyle maliyetinin de uygun olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, örgütün böylelikle 8'inci Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdiğini aktardı.

Ghebreyesus, "Bu hayat kurtaran araçları, ihtiyaç duyan insanlara hızlı bir şekilde ulaştırmak artık çok önemli." ifadesini kullandı.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore),Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

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