Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nden koronavirüs uyarısı: Buzdağının yalnızca ucunu görüyor olabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Çin'e hiç gitmemiş insanlarda da görülmesini "Buzdağının yalnızca ucunu görüyor olabiliriz" ifadeleriyle yorumladı.

Çin'de ortaya çıkan ve bugüne kadar 900'e yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan yeni tip koronavirüs salgını, bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediliyor.

Yapılan araştırmalarda en çok yoğunlaşılan konu ise hastalığın yayılma biçimleri.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından araştırmalar için Çin'e uluslararası uzman ekip gönderilmesi üzerine ise, örgütün Genel Direktörü tarafından Twitter üzerinden endişeleri artırır nitelikte bir açıklama yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılma yöntemleri üzerine yaptığı açıklamada "Koronavirüsün Çin'e seyahat geçmişi olmayan insanlardan yayıldığıyla ilgili endişe verici örnekler mevcut. Az sayıda vakanın tespit edilmesi, diğer ülkelerde daha büyük çapta yayılmaların habercisi olabilir. Kısacası, buzdağının yalnızca ucunu görüyor olabiliriz."

Ghebreyesus ayrıca, an itibariyle yavaş görünen virüsün diğer ülkelerdeki yayılma hızının artabilecei uyarısında bulundu:

"Dün basına açıkladığım gibi, koronavirüsün Çin dışına yayılması şu an için yavaş görünebilir, ancak artabilir de. Virüsü sınırlamak hala hedefimiz, ancak bütün ülkeler, virüsün yayılmasına engel olma amacıyla oluşturulan bu sınırlama stratejisinin açtığı fırsat penceresini kullanmalı."

​Koronavirüsle ilgili edinilen son bilgilere göre virüs Çin dışında yaklaşık 30 yerde 350'den fazla insana bulaşmış durumda. Biri Filipinler ve diğeri Hong Kong olmak üzere ise iki ölüm vakası kaydedildi.

Çin' giden uluslararası ekiple ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Ghebreyesus, ekibe acil sağlık durumlarında daha önceden tecrübeli Bruce Aylward'ın liderlik ettiğini söyledi. Aylward, daha önce de yine DSÖ adına Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgınına da müdahalelerde bulunmuştu.