Dünya Sağlık Örgütü: “Hasta değilseniz maske takmayın”

Dünya Sağlık Örgütü, hasta olmayanların maske takmasının Koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız koruyucu maskelerin kullanımına ilişkin uyarı yaptı. DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, "Maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" diye konuştu.
Ryan, hasta olmadıkça maske kullanmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.
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