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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir

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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni Covid-19 vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bildirildiğini açıkladı. Harris, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.

Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nden salı günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kaynaklı vakaların ve ölümlerin ilerleyen günlerde "önemli ölçüde" artacağı uyarısında bulundu.

Salgının hızla yayılmaya devam ettiğini belirten Harris, "Batı Afrika'da şimdiye kadar yaşadığımız en kötü Ebola salgınında 11 bin ölüme ulaşmak iki yıl sürdü, bu yüzden burada gerçekten devasa bir salgın ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Harris, Avrupa ve ABD'nin salgının en çok görüldüğü bölgeler haline geldiğini vurgulayarak, "Öyle ki son 24 saatte bildirilen vakaların yüzde 85'i Avrupa ve ABD'den geldi. Bunların yaklaşık yüzde 40'ı ABD'den" ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin sokağa çıkma yasağı ve karantina gibi uygulamalarının salgını yavaşlatabileceğini söyleyen Harris, aynı zamanda bu tür önlemlerin, sağlık kuruluşları ve çalışanlarına zaman kazandıracağını belirtti.

Harris, ABD'nin Covid-19'un yeni merkez üssü olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "ABD'deki vaka sayısında çok büyük bir ivme görüyoruz. Dolayısıyla bu potansiyel var" dedi.

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