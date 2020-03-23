Dünya Sağlık Örgütü, 'Koronavirüs sivrisineklerle bulaşır mı?' sorusuna yanıt verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ün sivrisinekler ya da diğer haşereler aracılığıyla insanlara bulaştığı yönünde veri olmadığını açıkladı

Havaların ısınmasıyla birlikte sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan Sivrisineklerin kKoronavirüs taşıyıp taşımayacağı şu sıralara merak edilen konuların başında geliyor.

NTV'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Koronavirüs'ün sivrisinek ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

Koronavirüs'ün Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde virüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs'ün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir."