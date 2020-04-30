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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse İlişkin Dünyayı Hızlı Ve Kararlı Şekilde Uyardık

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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse İlişkin Dünyayı Hızlı Ve Kararlı Şekilde Uyardık
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse İlişkin Dünyayı Hızlı Ve Kararlı Şekilde Uyardık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından itibaren dünyayı uyarmak için "hızlı" ve "kararlı" bir şekilde hareket ettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'da 1 Aralık 2019'da ortaya çıkan salgın konusunda izledikleri süreci kronolojik olarak anlattı.

"DSÖ, başından itibaren dünyayı uyarmak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etti. Erkenden ve sık sık sözlü uyarıda bulunduk." diyen Ghebreyesus, ocak ayından itibaren virüse ilişkin sürekli basın toplantısı düzenlediklerini hatta bu konuda eleştiri aldıklarını vurguladı.

"DSÖ, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda kararlıdır." ifadesini kullanan Ghebreyesus, ayrıca ihtiyaç sahibi ülkelere milyonlarca test kiti ve koruyucu ekipman gönderdiklerini kaydetti.

"ÇİN'E SEYAHAT KISITLAMALARI GETİRMEYİN" ÇAĞRISINA DEĞİNMEDİ

Ghebreyesus, kronolojik sıralamada, uluslararası topluma sık sık yaptığı "Çin'e seyahat kısıtlamaları getirmeyin" çağrısına ise değinmedi.

DSÖ, 30 Ocak'ta Kovid-19'a ilişkin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ghebreyesus, karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanarak, Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.

Ghebreyesus, 3 Şubat'ta ise Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlamıştı.

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