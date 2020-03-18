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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı parasetamol önerdi

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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine parasetamol kullanmasını önerdi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı parasetamol önerdi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılması gereken ilaçlar konusunda önerilerde bulundu. İbuprofenle (grip ilaçları vb.) aynı gruptan ilaçların bazı durumlarda hastalığın gidişatını daha kötü hale getirebileceğinden şüphe eden DSÖ, virüs şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine paracetamol (ağrı kesici, ateş düşürücü vb.) kullanmasını önerdi.

DSÖ’nün açıklamasında, Koronavirüs'e yakalanan hastaların doktor tavsiyesi olmadan ibuprofen kullanmamasını önerdi.

Örgütün sözcüsü Christian Lindmeier, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine parasetamolü tercih edebileceğini belirtti.

Lindmeier, doktorun ibuprofen tavsiye etmesi durumunda ise “Elbette bu onlara kalmış bir şey” ifadelerini kullandı. Parasetamol kullanımında önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizen sözcü, doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğu uyarısı yaptı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran da bir tweet atarak insanların potansiyel olarak koronavirüs belirtileri göstermeleri durumunda Ibuprofen yerine parasetamol içeren ilaçların ateş düşürücü olarak kullanılmasını tavsiye etmişti.

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