Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'te tek bir ilaç işe yarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), remdesivir isimli ilacın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı. DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" dedi.

Çin’den yayılan Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları devam ederken, ‘remdesivir’ isimli ilacın hastalanan kişilerde işe yaradığı iddiasına Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) de ‘onay’ geldi. DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward ‘remdesivir’in şu an için hastalarda olumlu etki eden tek ilaç olduğunu söyledi.

Aylward, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir” dedi. DSÖ yetkilisinin bu açıklamasının ardından, remdesiviri üreten Amerikan ilaç firması Gilead Sciences’ın hisseleri yüzde 5 oranında yükseldi. Bununla birlikte, DSÖ yetkilileri remdesivir ile Koronavirüs'üne (Kovid-19) karşı insanlar üzerinde yapılan klinik testlerin devam ettiğini, kesin sonuçların birkaç hafta sonra çıkacağını ekledi.

Gilead Sciences ise CNN International’a yaptığı açıklamada Çinli sağlık yetkilileriyle iki ayrı çalışma yürüttüklerini doğruladı. Çalışmalardan birinin Koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan, ikincisinin ise daha hafif durumdaki hastalarla yapıldığı belirtildi. Şirket, sonuçları nisan ayında almayı planladıklarını ekledi.

remdesivir isimli ilaç geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılmıştı. Gilead Sciences, ilacın Wuhan virüsüne benzer iki başka Koronavirüs'ü olan MERS ve SARS üzerinde bir miktar başarı elde ettiğini de açıklamıştı.