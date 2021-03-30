Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün kaynağının ne olduğuna dair Çin'de yaptığı araştırmaya ilişkin raporunu yayımladı. Raporda 17 Çinli 17 uluslararası araştırmacının imzası var.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün laboratuvardan yayıldığı hipotezinin en düşük ihtimal olduğunu belirtti; ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de vurguladı.

Bunun için de daha fazla ekibin Çin'e gitmesi gerektiğini aktardı.

Tedros aynı zamanda Çin'den toplanan verilerin ve yapılan araştırmanın yeterli olmadığını da ekleyerek bu konuyla ilgili olarak Çin'i eleştirdi.

Wuhan'da heyetin laboratuvarları da dolaştığını aktaran Tedros, virüsün kaynağına ilişkin her hipotezin masada olduğunu ifade etti.