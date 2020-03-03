  • BIST 109.365
  • Altın 318,751
  • Dolar 6,2035
  • Euro 6,9001
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsün Tehdit Ettiği İran'a Uzman Ekip Gönderdi

» »
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsün Tehdit Ettiği İran'a Uzman Ekip Gönderdi
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsün Tehdit Ettiği İran'a Uzman Ekip Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 66 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle yaşamını yitirdiği İran'a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ uzman ekibinin yeni tip koronavirüs için İran'a destek vermek amacıyla başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülen Kovid-19 vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtildi.

Teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söylemişti.

Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz02 Mart 2020 Pazartesi 16:33
  • İran'da koronavirüsten üst düzey ilk ölüm02 Mart 2020 Pazartesi 13:55
  • Uzmanlardan "İnme, Genç Yaşlarda Görülmeye Başladı" Uyarısı02 Mart 2020 Pazartesi 13:53
  • Cezayir Ve Mısır'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları02 Mart 2020 Pazartesi 13:30
  • Kuzey Kore'de 20'den Fazla Şüpheli Ölümün Nedeninin Kovid-19 Olabileceği İddia Edildi02 Mart 2020 Pazartesi 12:25
  • Koronavirüs karantinasındaki gemide ölü sayısı 7'ye yükseldi02 Mart 2020 Pazartesi 11:30
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2914’e yükseldi02 Mart 2020 Pazartesi 09:39
  • BBC'de yer alan iddia: İran'da 34 değil 210 kişi koronavirüsten öldü!01 Mart 2020 Pazar 23:00
  • ABD'de ilginç koronavirüs vakası: Yurtdışına çıkış yok, temas yok!01 Mart 2020 Pazar 22:29
  • Nagehan Alçı: Koronavirüs şüphesi taşıyan aile Cerrahpaşa'dan kaçtı!01 Mart 2020 Pazar 22:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti