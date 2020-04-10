  • BIST 96.236
  • Altın 363,421
  • Dolar 6,7057
  • Euro 7,3362
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19’un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

» »
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19’un ölüm oranı gripten 10 kat fazla
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19’un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ’nün 5 Şubat’ta, farklı ülke ve bölgelere Kovid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı’nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ’ye ulaştığını açıkladı.

DSÖ’nün, Çin’den ilk Kovid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti.

Konuşmasında, Kovid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, “Kovid-19’un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.” diye konuştu.

Ghebreyesus, dünya liderlerine “birlik ve dayanışma” çağrısını yineleyerek Kovid-19’un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz10 Nisan 2020 Cuma 11:54
  • Merkel: "daha uzun süre corona virüsüyle yaşamak zorundayız"10 Nisan 2020 Cuma 11:36
  • ARAP Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı10 Nisan 2020 Cuma 11:33
  • İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 86'ya Yükseldi10 Nisan 2020 Cuma 11:31
  • AB Ülkeleri 540 Milyar Eurlouk Kovid-19 Kurtarma Paketinde Anlaştı10 Nisan 2020 Cuma 11:26
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 95 Bini Aştı10 Nisan 2020 Cuma 11:23
  • IMF Başkanı Georgieva: "Büyük Buhran'dan Bu Yana En Kötü Ekonomik Daralmayı Bekliyoruz"10 Nisan 2020 Cuma 09:58
  • Kovid-19 Bağlantılı Ölüm Tahminlerinin Düşmesinde "Sosyal Mesafe" Etkisi10 Nisan 2020 Cuma 09:57
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten Bmgk'ye Kovid-19'a Karşı Birlik Ve Mücadele Çağrısı10 Nisan 2020 Cuma 09:47
  • DSÖ: "Kovid-19'un Ölüm Oranı Gripten 10 Kat Fazla"10 Nisan 2020 Cuma 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti