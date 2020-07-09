Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi sürecinde Türkiye'ye 1.7 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman gönderdik

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki sığınmacılar için planlanan bir fonun yeni tip Koronavirüs salgını sırasında sağlık çalışanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Buna göre DSÖ, Alman hükümetinin sağladığı 1.7 milyon dolarlık fonla, Türkiye'ye milyonlarca sağlık ekipmanı gönderdi. DSÖ aynı zamanda özellikle İstanbul'da Covid-19 vakalarının takibi konusunda Sağlık Bakanlığı'na yardım edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman hükûmetinin KfW Kalkınma Bankası üzerinden sağladığı fon sayesinde Türkiye'ye 1.7 milyon dolar değerinde maske, gözlük gibi koruyucu ekipman gönderildiği belirtildi. DSÖ, bu fonla beraber Türkiye'ye özellikle İstanbul'da Covid-19 vakalarının takibi konusunda yardım edildiğini de belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'ye koruyucu ekipmanların dağıtılmasında Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) ile Doctors Worldwide (DWW) örgütlerinin çalıştığını belirtti. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin Türkiye'de 2.8 milyon parça kişisel koruyucu ekipman dağıtmaya yardımcı olduğu, bu ekipmanların arasında 1.4 milyon eldiven, 1.3 milyon tıbbi maske, 25 bin saç bandı, 16 bin 900 solunum maskesi, 3 bin 800 koruyucu gözlük, 4 bin 600 siperlik olduğu belirtildi. Kişisel koruyucu ekipmanın dışında da dezenfektan, laboratuvar ekipmanı gibi ürünlerin de alınarak Türkiye'ye verildiği belirtildi.

Doctors Worldwide'ın ise Nisan ve Haziran aylarında 5 tane aracı şoförüyle birlikte Sağlık Bakanlığı ekiplerini ve sağlık çalışanlarını taşımak için kiraladığı belirtildi.

Türkiye'ye Covid-19 sürecinde verilen kişisel koruyucu ekipmanların finansmanın normalde Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki Sığınmacı Sağlığı Programı için ayrıldığı, salgın nedeniyle finansmanın sağlık çalışanlarına yöneltildiği belirtildi.