  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Dünya Sağlık Örgütü: Salgın Afrika'da "farklı bir seyre" işaret ediyor

» »
Dünya Sağlık Örgütü: Salgın Afrika'da "farklı bir seyre" işaret ediyor
Dünya Sağlık Örgütü: Salgın Afrika'da "farklı bir seyre" işaret ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika özelinde koronavirüs verileri üzerinde yapılan incelemenin, "farklı bir seyre" işaret ettiğini açıkladı.

54 ülkeden alınan verilere göre, Cumartesi günü itibariyla 103 bin 933 tespit edilmiş koronavirüs vakası bulunuyor.

Can kaybı ise bugün itibariyla 3 bin 183.

Bu veriler, kıta için öngörülen felaket senaryosunun gerisinde olunduğunu ortaya koyuyor.

WHO, elde edilen veriler üzerinden yaptığı "farklı gidişat" ifadesine ek olarak şu değerlendirmeyi de yapıyor:

"Afrika'da vaka sayıları dünyanın diğer bölgelerinde görüldüğü gibi katlanarak çoğalmadı, yüksek ölüm verileri kaydedilmedi"

100 bin vaka özelinde, Avrupa'da beş bine yakın ölüm kaydedilirken, Afrika'da bu veri üç bin civarında.

Yapılan değerlendirmeler, Afrika'nın en genç nüfusa sahip olan kıta olmasının, salgının etkileri noktasında, olumlu sonuçlar elde edilmesinde rol oynadığını ortaya koyuyor.

Kıtanın yüzde 60'ı 25 yaşın altında.

Avrupa genelinde kaydedilen ölümlerin yüzde 95'i, 60 yaşın üzerindeki kişileri kapsıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Senegal’den Air France’a Paris-Dakar uçuşlarını habersiz açma tepkisi15 Mayıs 2020 Cuma 10:37
  • Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:03
  • DSÖ: Afrika'da Covid-19 salgınının ilk yılında 190 bin kişi hayatını kaybedebilir08 Mayıs 2020 Cuma 17:33
  • Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 ölü08 Mayıs 2020 Cuma 09:23
  • Bilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir07 Mayıs 2020 Perşembe 22:08
  • BM: Koronavirüs aynı anda birden çok açlık krizine yol açabilir07 Mayıs 2020 Perşembe 12:52
  • Libya Ordusu, Hafter'e silah ve mühimmat taşıdığı iddia edilen kargo uçağını vurdu07 Mayıs 2020 Perşembe 12:36
  • Libya’da ‘silahsız gelecek’ çağrısı02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:35
  • Afrika’da kaynaklar koronavirüsle mücadeleye aktarıldı, çocuk felci aşıları durduruldu29 Nisan 2020 Çarşamba 13:39
  • Libya'da UMH'dan Hafter’e darbecilik suçlaması28 Nisan 2020 Salı 20:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti