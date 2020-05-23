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Dünya Sağlık Örgütü: Salgının yeni merkez üssü Latin Amerika

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Dünya Sağlık Örgütü: Salgının yeni merkez üssü Latin Amerika
Dünya Sağlık Örgütü: Salgının yeni merkez üssü Latin Amerika

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Latin Amerika olduğunu açıkladı.

Orta ve Güney Amerika ülkelerinde, özellikle de Brezilya'da, vaka sayılarının hızla yükselmesi sonrası, dünya çapında toplam vaka sayısı 5.2 milyona ulaştı.

Toplam ölümler ise 337 bini aştı.

Brezilya'da koronavirüs pozitif oldukları tespit edilen 310 bin kişi bulunuyor. Can kaybı ise 20 bini aşmış durumda.

İleri yaştaki kişilerin daha çok etkilendiği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aksine, Brezilya'da dikkat çekici bir oranda genç ölümü kaydediliyor.

Buna neden olarak, virüs bulaşma riskine karşın gençlerin, yoksulluk nedeniyle zor koşullarda çalışmak zorunda olmaları gösteriliyor.

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