Dünya Sağlık Örgütü: Sinovac ve Sinopharm aşılarını Nisan sonunda acil kullanım onayı için inceleyebiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de üretilen Sinovac ve Sinopharm aşılarını, acil kullanım onayı vermek için Nisan sonunda inceleyebileceklerini açıkladı.

WHO sözcüsü Margaret Harris “Bu iki aşıyla ilgili veriler beklediğimizden daha yavaş geliyor, daha fazla veriye ihtiyacımız var” dedi.

Harris “gizlilik” gerekçesiyle konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi.

Son dönemde bazı ülkelerde gündeme gelen aşı pasaportu fikrine de değinen Harris, aşıların bulaştırıcılığı engelleyip engellemediği konusunda yeterli veri olmadığını, bu yüzden aşı pasaportunu desteklemediklerini belirtti.

Harris bu uygulamanın henüz aşıya erişememiş kişilere karşı ayrımcılığa yol açabileceğini de ekledi.