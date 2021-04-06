  • BIST 1.421
  • Altın 457,016
  • Dolar 8,1455
  • Euro 9,6527
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Dünya Sağlık Örgütü: Sinovac ve Sinopharm aşılarını Nisan sonunda acil kullanım onayı için inceleyebiliriz

» »
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de üretilen Sinovac ve Sinopharm aşılarını, acil kullanım onayı vermek için Nisan sonunda inceleyebileceklerini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü: Sinovac ve Sinopharm aşılarını Nisan sonunda acil kullanım onayı için inceleyebiliriz

WHO sözcüsü Margaret Harris “Bu iki aşıyla ilgili veriler beklediğimizden daha yavaş geliyor, daha fazla veriye ihtiyacımız var” dedi.

Harris “gizlilik” gerekçesiyle konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi.

Son dönemde bazı ülkelerde gündeme gelen aşı pasaportu fikrine de değinen Harris, aşıların bulaştırıcılığı engelleyip engellemediği konusunda yeterli veri olmadığını, bu yüzden aşı pasaportunu desteklemediklerini belirtti.

Harris bu uygulamanın henüz aşıya erişememiş kişilere karşı ayrımcılığa yol açabileceğini de ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Topukta batma hissi yaşıyorsanız dikkat!04 Nisan 2021 Pazar 22:26
  • Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?04 Nisan 2021 Pazar 19:20
  • Çin’in Sinovac firması yıllık Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı04 Nisan 2021 Pazar 18:55
  • Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı04 Nisan 2021 Pazar 18:19
  • Litrelik enerji içecekleri, ölümcül risk taşıyor04 Nisan 2021 Pazar 18:00
  • Çocuklarda baharla artan rahatsızlıklar COVID-19 endişesi yaratıyor04 Nisan 2021 Pazar 17:22
  • Rogers: Salgın görmezden gelinerek atlatılamaz04 Nisan 2021 Pazar 13:53
  • Azerbaycan'da nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor03 Nisan 2021 Cumartesi 23:30
  • 'Çocuklara 'bizden uzak durun' demek çok zor geliyordu'03 Nisan 2021 Cumartesi 22:15
  • Türkiye'de Alerjik reaksiyon gösterenlere Biontech aşısının ikinci dozu uygulanmayacak03 Nisan 2021 Cumartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti