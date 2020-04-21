Dünya Sağlık Örgütü: Sokağa çıkma kısıtlamaları kademeli kaldırılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması uyarısında bulundu.

WHO Batı Pasifik Bölgesi Direktörü Takeshi Kasai, kısıtlamaların erken kaldırılmasının yeni bir koronavirüs salgınına yol açabileğini söyledi.

Takeshi Kasai, "En azından bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana dek, sokağa çıkma kısıtlamalarının hepimiz için normal bir süreç olması gerekecek" dedi.

Japonya ve Singapur gibi ülkelerde son dönemde koronavirüs vakalarının artması, ikinci koronavirüs salgınına dair kaygıları artırmıştı.