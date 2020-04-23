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Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de önlemler çok erken aşamalarda uygulanmaya başlandı

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Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de önlemler çok erken aşamalarda uygulanmaya başlandı
Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de önlemler çok erken aşamalarda uygulanmaya başlandı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduğunu ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını açıkladı.

Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün bugün Cenevre'deki merkezinde internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

"Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."

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