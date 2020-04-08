Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'deki vaka sayısında geçen hafta ciddi artış yaşandı

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de geçen hafta yaşanan vaka artışına dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs salgınının Avrupa'daki durumu ile ilgili düzenlediği sanal basın toplantısında Dr. Hans Henri P. Kluge , "Türkiye'deki vaka sayılarında geçen hafta ciddi bir artış yaşandı ve vakaların çoğu İstanbul'da" dedi.
Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian da Türkiye'nin en yüksek vaka artış oranlarına sahip olduğuna dikkat çekmişti.
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