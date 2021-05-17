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Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Haftada 55 saat ve üzeri çalışmak ömrü kısaltıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgını yüzünden giderek artma eğilimindeki iş çalışma saatlerinin ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Haftada 55 saat ve üzeri çalışmak ömrü kısaltıyor

Haftada 55 saat ve üzeri çalışmanın insan sağlığını olumsuz etkidiğine dikkat çeken DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık bölümü çalışanların haklarının korunması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

DSÖ'nün Uluslararası Çalışma Örgütü ile yürüttüğü ortak bir çalışma 2016 yılında 745 bin çalışanın uzun çalışma saatleriyle bağlantılı olarak kalp krizi ve felç gibi sebeplerle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Bu sayı 2000'e göre yüzde 30'luk bir artışa işaret ediyor.

Environment International'da yayımlanan çalışmaya göre bu durumdan en fazla etkilenen kesimin yüzde 72'lik bir oranla orta yaş ve üzeri erkekler olduğu açıklandı. Ölümlerin çalışma zamanı değil daha ileriki yıllarda meydana geldiği görüldü.

Felç ve kalp hastalıklarına bağlı risk artıyor

Bu kapsamda ilk kez küresel bir rapor sunan çalışmada uzun çalışma saatlerinin en fazla Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesinde yer alan Çin, Japonya ve Avustralya'daki kişileri etkilediği anlaşıldı.

194 ülkeden elde edilen verilerle derlenen bilgiler doğrultusunda haftada 55 saat ve üzeri çalışmanın, haftada 30-40 saatlik çalışmayla kıyasla felç riskini yüzde 35, kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini ise yüzde 17 arttırdığı belirlendi.

Çalışma 2000-2016 yılların içeriyor ve Covid-19 salgın dönemini kapsamıyor. Ancak DSÖ yetkililieri salgın nedeniyle birçok ülkede ekonomik faaliyetin durmasının ve uzaktan çalışma yönteminin fazla çalışma ihtimalini yükselttiğine dikkat çekiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'ne göre en ortalama çalışma süresi en fazla olan ülke Türkiye

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), pandeminin yaşandığı 2020'deki ortalama çalışma sürelerini araştıran çalışmasında Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 35,7 saat olduğunu tespit etti. Haftalık ortalama çalışma saatinin en fazla olduğu ülke 42,45 saat ile Türkiye oldu.

Aynı araştırma, Covid-19 salgının işgücü piyasasına etkisi ve kapanma tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinin düştüğünü ortaya koydu. Ancak ülkelerin salgından kaynaklanan ekonomik kaybı gidermek için çalışanlara yükleneceği kaygısı DSÖ'yü harekete geçirdi.

DSÖ pandemi sonrası için uyarı

Pandemi nedeniyle dünya genelinin yüzde 9'unun çalışma saatlerinin uzayacağını tahmin ettiklerini belirten DSÖ yetkilileri son bulgular ışığında politikaların iyileştirilmesinin gereğine vurgu yapıyor. Bunun için önerilen yöntemlerden biri çalışma saatlerinin sınırlandırılması.

Çalışma saatlerini arttırmanın uzun vadede çalışanın verimliliğini düşürdüğüne dikkat çeken uzmanlar ekonomik krizde çalışma saatlerini arttırmanın akılcı bir yöntem olmadığını savunuyor.

 

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