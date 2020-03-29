Dünya Sağlık Örgütü: “Vakaların %3,4’ü ölümle sonuçlanıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya genelinde görülen toplam Koronavirüs vakasının %3,4’ünün ölümle sonuçlandığını duyurdu.

Ama bilim insanları, hafif belirtiler gösteren vakaların hepsi kayda geçmediği için Koronavirüsün neden olduğu ölüm oranının çok daha az olduğunu düşünüyor.

Ölüm oranı ayrıca yaş, cinsiyet, bireyin Covid-19’a yakalanmadan önceki sağlık durumu ve ülkedeki sağlık sistemine göre de değişiklik gösteriyor