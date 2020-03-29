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Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Virüs havadan bulaşır mı?

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Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Virüs havadan bulaşır mı?
Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Virüs havadan bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tür Koronavirüs'ün (Covid-19) havadan bulaştığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Covid-19 havadan bulaşmıyor" açıklamasını yaptı. 

Dünya Sağlık Örgütü, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, virüsün hava yoluyla taşınmayacağı belirtilerek, “Koronavirüs çoğunlukla enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında ortaya çıkan damlacıklar yoluyla bulaşıyor" denildi.

Ayrıca paylaşımda, insanların kendisini korumak için yapması gereken 4 şey şöyle sıralandı: 

-Başkalarıyla aranıza 1 metre mesafe koyun
-Yüzeyleri sık sık dezenfekte edin
-Ellerinizi yıkayın
-Gözünüze, burnunuza, ağzınıza dokunmaktan kaçının1585488328910-ekran-resmi-2020-03-29-16.png

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