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Dünya Sağlık Örgütü: Yeni pandemilere hazırlanın

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un yol açtığı durumdan ders çıkarması ve yeni pandemilere hazırlanması gerektiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü: Yeni pandemilere hazırlanın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un yol açtığı durumdan ders çıkarması ve yeni pandemilere hazırlanması gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus, Cenevre’deki basın brifinginde Covid-19 pandemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, “Halk sağlığı sosyal, ekonomik ve politik istikrarın temelini oluşturuyor. Bu, hastalıkları önleme, tespit etme ve onlarla mücadeleye yönlendirilen kamu hizmetlerine yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu son pandemi değil. Tarihin bize öğrettiği, salgın ve pandemilerin hayatın bir parçası olduğu. Ama yeni pandemi geldiğinde dünya şimdi olduğundan çok daha hazırlıklı olmalı” dedi.

Dünyanın mevcut pandemiden ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, olumlu ivme sergileyen ülkelerin bunu atipik pnömoni, MERS, kızamık, çocuk felci, Ebola, grip ve diğer hastalıklardan sonra yaptıkları hazırlıklar sayesinde başardığını kaydetti.

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