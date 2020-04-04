Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı: Giderek daha fazla genç hastalığı ağır biçimde geçiriyor

Dr. Kerkhove, hâlâ salgınla ilgili bilinmeyen birçok şey olduğunu savundu

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), giderek daha fazla gencin yeni tip Koronavirüs(Covid-19) sebebiyle ağır hastalık geçirdiği ve hayatını kaybettiği konusunda bir uyarıda bulundu.

Yetkililer, 60 yaş altında olan ve geçmişten gelen bir sağlık problemi olmayan kişilerin neden acil bakım ünitelerine alınacak kadar kötüleştiğini "daha iyi anlamak için" çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

DSÖ uzmanlarından Dr Maria Van Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Hâlâ bilmediğimiz birçok şey var" dedi.

Genelde hastalığı ağır geçirenlerin yaşı ilerlemiş olan ve başka sağlık problemleri bulunan kişiler olduğuna dikkat çeken Kerkhove, "Bazı ülkelerde 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarındaki insanların yoğun bakıma alındığını ve öldüğünü görüyoruz" diye konuştu.

Kerkhove, "Giderek daha fazla genç insanın Koronavirüs sebebiyle ağır hastalık geçirdiğini görüyoruz" dedi.

Pazartesi günü Britanya'nın başkenti Londra'da başka bir sağlık problemi olmadığı belirtilen 13 yaşında bir çocuk, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güney Kore'de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin altıda birinin 60 yaş altında olduğu bildirildi. İtalya'da acil bakım ünitesine alınanların yüzde 10 ila 15'inin 50 yaş altı olduğu belirtilmişti.

Dünyada şu ana kadar 1 milyon yüz binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve yaklaşık 59 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde, “Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza neden olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir” ifadelerini kullanmıştı.