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Dünya Sağlık Örgütü’nden, COVID-19 varyantlarına yeni isimler

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Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 varyantları için yeni bir adlandırma sistemi kullanmaya başlayacağını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü’nden, COVID-19 varyantlarına yeni isimler

DSÖ, varyantları; “İngiltere Varyantı” veya “Hindistan Varyantı” gibi, kaynaklandıkları veya tespit edildikleri ülkeye göre adlandırmak yerine, Yunan alfabesinin harflerini kullanacağını açıkladı. Örneğin, “İngiltere Varyantı” artık “Alfa Varyantı” olarak bilinecek.

BBC’nin haberine göre, DSÖ bu yeni isimlendirme sistemi ile tartışmalarda oluşan kargaşayı gidermeyi ve ayrımcılığı önlemeyi amaçlıyor.

Geçen ay Hindistan hükümeti, B.1.617.2 COVID-19 suşunun “Hindistan Varyantı” olarak adlandırılmasını eleştirmişti.

DSÖ’den Maria Van Kerkhove, hiçbir ülkenin varyantlarla anılarak damgalanmaması gerektiğini belirtirken, yeni isimlerin mevcut bilimsel isimlerin yerini almayacağı açıklandı.

24’ten fazla varyant tanımlanırsa ve tüm Yunanca harfler kullanılmış olursa, DSÖ yeni bir adlandırma sistemine karar verecek.

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