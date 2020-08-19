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Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı

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Dünya Sağlık Örgütü , sonbaharda yeni tip koronavirüsle benzer semptomlara sahip olan grip hastalarındaki artışın önüne geçmek için dünyaya grip aşısı olma çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü , sonbaharda yeni tip koronavirüsle benzer semptomlara sahip olan grip hastalarındaki artışın önüne geçmek için dünyaya grip aşısı olma çağrısında bulundu. Böylelikle Kovid-19 şüphesiyle hastanelere başvuran grip hastalarının önüne geçilebilecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip koronavirüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı. Bu şekilde "yüksek ateş", "öksürük" ve "yorgunluk" gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ

Diğer taraftan, DSÖ'den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10'undan daha azında oluştuğunu söylemişti.

 

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