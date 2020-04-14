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Dünya Sağlık Örgütü'nden "Kovid-19 Kontrol Önlemleri Kademeli Kaldırılmalı" Uyarısı

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Dünya Sağlık Örgütü'nden "Kovid-19 Kontrol Önlemleri Kademeli Kaldırılmalı" Uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Kovid-19 Kontrol Önlemleri Kademeli Kaldırılmalı" Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kontrol önlemlerinin kaldırılmasına ilişkin, "Kovid-19 çok hızlı yayılırken, buna karşılık oldukça yavaş düşüyor. Bu durum, kontrol önlemlerinin (kısıtlamaların) yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Hepsini aynı anda kaldırmak olmaz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'a ilişkin bazı ülkelerden gelen yeni kanıtların "virüsün nasıl hareket ettiği, durdurulabileceği ve tedavi edileceğine" dair kendilerine net bir resim çıkardığını aktaran Ghebreyesus, "Kovid-19'un hızla yayıldığını ve bunun ölümcül olduğunu biliyoruz. 2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

“SADECE ETKİLİ BİR AŞI DURDURABİLİR”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşının durdurabileceğini söyledi.

Virüsün çok hızlı yayıldığını dile getiren Ghebreyesus, buna karşın vaka sayılarındaki düşüşün "oldukça yavaş" olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu durum, kontrol önlemlerinin (kısıtlamaların) yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Kontrol önlemleri, ancak halk sağlığı konusunda doğru önlemler alındığında kaldırılabilir. Buna, temasların izlenmesi için yeterli kapasitenin olması da dahil. Bununla beraber, bazı ülkeler kısıtlamaların nasıl hafifletileceğini düşünürken, özelikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki birçok düşük ve orta gelirli ülke, kısıtlama getirilip getirilmemesini tartışıyor."

"YOKSUL ÜLKELERDE 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI UYGULANAMAYABİLİR"

Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerdeki "evde kalın" çağrıları ve "diğer kısıtlamaların" nüfusu kalabalık ve yoksul ülkelerde uygulanmasının mümkün olamayabileceğinin altını çizdi.

Yoksul ülkelerde insanların günübirlik işlerle hayatta kaldığını belirten Ghebreyesus, sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda bu insanların gıdaya ulaşamayacağını vurguladı.

Kovid-19'un dünyada en olumsuz etkilediği Avrupa kıtasında bazı ülkeler, ekonomik kaygılardan dolayı salgına karşı getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını tartışıyor.

İsviçre Federal Hükümeti, ülkedeki kısıtlamaların nisan ayı sonundan itibaren kademeli olarak gevşetilebileceğini duyurmuştu.

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