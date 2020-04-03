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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'maske' açıklaması

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"Sağlıklı kişiler maske takmasın, maske virüsten korunmayı garanti etmez"
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'maske' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, maskelerin yeni tip Koronavirüs'ten korunmayı garanti etmediğini ve sağlıklı kişilerin maske takmaması gerektiğini ifade etti.

Sputnik'e konuşan Jasareviç, DSÖ'nün maske konusundaki görüşünün değişmediğini belirterek "Sağlık kişilerin maske takmalarına gerek yok. Semptomları olan kişiler, diğerlerini korumak için maske takmalıdır. Bunun yanında, hastalara bakan kişiler, bulaşma riski nedeniyle maske takmalıdır" dedi.

Maskenin tek başına virüsten korunmanın garantisi olamayacağının altını çizen Jasareviç, maskenin diğer ihtiyati tedbirlerle birlikte kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Jasareviç, maskelerin yanlış güvenlik hissi oluşturabileceği uyarısında bulunarak "Bunun sonucunda insanlar, ellerin yıkanması gibi önlemleri unutacak. Eğer maskenin nasıl doğru takıldığını bilmiyorsanız, yüzünüze her zamankinden çok daha fazla dokunacaksınız" ifadelerini kullandı.

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