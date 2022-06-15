Dünya Sağlık Örgütü’nden maymun çiçeği virüsü (monkeypox) için 3 uyarı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, son haftalarda birçok ülkede tespit edilen binlerce vaka sonrasında maymun çiçeği hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili toplanmaya hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa bürosundan dikkat çekici bir açıklama geldi. Düzenlenen basın toplantısında maymun çiçeği hastalığı ile ilgili güncel veriler paylaşılırken, öneri ve tavsiyeler de kamuoyuna duyuruldu.



Yapılan açıklamada genelde Afrika’da görülen fakat Mayıs ayından beri birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığının ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde görüldüğü duyuruldu. Yetkililer Avrupa’daki vakaların küresel vakaların yüzde 85’ine denk geldiğini açıklarken, bölgede 1500’den fazla vaka bulunduğunu da duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü’nden bir yetkili ayrıca maymun çiçeği virüsü ile ilgili de konuştu. DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood son dönemde yapılan bazı araştırmalara değindi. Bu araştırmalarda bazı maymun çiçeği virüsü bulaşan hastaların spermlerinde bu virüsten bulunduğuna dair sonuçlar çıktığına dikkat çeken Smallwood, “Bu araştırmaları ve verileri inceleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

DSÖ, bu hastalığın halen yakın temastan geçtiğine inanıyor. Smallwood, “Gerçekten bu hastalığın nasıl bulaştığını incelemeliyiz. Şu an en mantıklı açıklama ciltten temasla bulaşmasıdır” dedi.

DSÖ, kamuoyuna, hükümetlere ve sağlık kuruluşlarına 3 adımlı bir öneride bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ise şu şekilde:

1- KAPSAMLI TAKİP VE KONTROL

Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerinden biri Avrupa genelinde güçlü bir tespit, tanı ve takip sistemi kurulması oldu. Bu sayede vaka bilgilerinin hızlıca komşu ülkelerle paylaşılabileceği belirtildi. Yetkililer, maymun çiçeği virüsünün tespiti için çalışmaların hızlandırılarak kuvvetlendirilmesi gerektiğini de altını çizdi.

Yapılan açıklamada, “Vaka tespit edildikten sonra hasta, tamamen iyileşene ve semptomlar bitene kadar tecrit altında tutulmalıdır. Şu an Avrupa’da hastaların büyük kısmı erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler” denildi.

2- DOĞRU İLETİŞİM

Kuzey yarımkürede yaz mevsiminin başlamasıyla ve festivallerin de artmasıyla birlikte vakaların artabileceğine dikkat çeken DSÖ, “Festival ve etkinlikleri iptal etmeye gerek yok fakat bu tür etkinlikler iletişim için bir fırsat olabilir. DSÖ ve sağlık partnerleri, organizatörler, partner bulma uygulamaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek hastalık hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyor” açıklamasına yer verdi.

3- UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ

Maymun çiçeği hastalığının yıllardır Orta ve Batı Afrika’da endemik olduğuna dikkat çeken DSÖ yetkilileri, hastalıkla ilgili güncel ve doğru bilgilerin diğer ülkelerle paylaşılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, “Toplu aşı şu aşamada tavsiye edilmiyor. Fakat bazı ülkelerin aşı ve ilaç depoladığını görüyoruz. Bu hastalığın yıllardır olduğu Afrika’daki ülkeleri de bu stratejiye dahil etmek gerekiyor” denildi.

Açıklamada bilgilerin hızlı ve doğru bir şekilde diğer ülkelerle ve kurumlarla pyalaşılmasının önemine de değinildi.