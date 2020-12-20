Dünya Sağlık Örgütü'nden Mutasyona uğramış Koronavirüs hakkında açıklama

Britanya'da yeni tip Koronavirüs'ün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlinde oldukları belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Britanya'da Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan bir mutasyonunun tespiti üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.

Mutasyon geçirmiş yeni kKoronavirüs türü VUI 202012/01'in hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğu ve daha yüksek ölüm oranına yol açtığına dair bir veri bulunmuyor. Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıların mutasyona uğramış virüs üzerinde etkili olup olmayacağı da henüz bilinmiyor.