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Dünya Sağlık Örgütü,'nün onayladığı ilk aşı:Pfizer-BioNTech

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ABD-Alman ortaklığı Pfizer-BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu.
Dünya Sağlık Örgütü,'nün onayladığı ilk aşı:Pfizer-BioNTech

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi.

ABD-Alman ortaklığı Pfizer-BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu.

DSÖ, aşıya kullanım onayı verildiğini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Pfizer-BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada'da da bu aşıya kullanım onayı verilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

Ocak ayı içinde Türkiye'ye de 1 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının gelmesi bekleniyor.

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