  • BIST 94.499
  • Altın 244,113
  • Dolar 5,9310
  • Euro 6,6059
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Dünya Sağlık Turizmi Forumu'nda KKTC'yi Savaşan temsil etti

» »
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanan Dünya Sağlık Turizmi Forumu'nda KKTC'yi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan temsil etti.
Dünya Sağlık Turizmi Forumu'nda KKTC'yi Savaşan temsil etti

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Dr. Ahmet Savaşan’ın, 58 ülkeyi tek çatı altında toplayan, alanında en geniş uluslararası temsiliyete sahip Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından bu yıl Bakü’de gerçekleştirilen ve Sağlık Turizmi politikalarının belirlendiği Dünya Sağlık Turizmi Forumu’na katıldığı bildirildi.

FORUM AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE YAPILDI...

Aynı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı himayesinde veAzerbaycan’ın dönem başkanlığında Bakü’de 40’dan fazla ülkenin katılımı ile gerçekleşen foruma, devlet ve hükümet yetkilileri yanısıra, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, acente ve hastane yöneticileri, doktorlar ile turizm profesyonellerinin katıldığına yer verildi.

YENİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR BELİRLENDİ...

Forum kapsamında GHTC 1. Dönem Genel Sekreteri Yunus Gürkan modelatörlüğünde gerçekleştirilen panelde dönem Başkanı Ruslan Guliyev, Kurucu Başkan Emin Çakmak yanısıra Almanya’dan Dr. Lutz Lungwitz, Hırvatistan’dan Dr. Bura Miljenko, Ukrayna’dan Violetta Janyshevskaya ile birlikte Azerbaycan, Rusya, Çin, Hindistan, Polonya gibi Dünya Sağlık Turizmi endüstrisine yön veren ülkelerden uzmanların konuşma yaptığının altı çizilen açıklamada, delegelerin küresel sağlık turizmi hedefleri, mevzuatlar, akreditasyon, eğitim ve araştırma, sağlık seyahatinin kapsamının genişletilmesi, markalaşma, dijital pazarlama, etik gibi konuları ele alarak yeni dönemde atılacak adımları belirlediklerine dikkat çekildi.

ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ DAMGA VURDU...

Forumun her yıl Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten ülkede toplanarak  bir yıl önce belirlenen yol haritasını gözden geçirdiğini ve yeni kararlar ürettiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, forma bu yıl üçüncü yaş turizminin damga vurduğunu söyledi.

2030’DA HER 7 İNSANDAN 4’Ü 65 YAŞ ÜSTÜ OLACAK...

Günümüzde her 7 insandan birinin 65 yaşın üzerinde olduğunu, 2030’a gelindiğinde ise bu oranın her 4 kişiden biri olacağının hesaplandığına dikkat çeken Ahmet Savaşan, “artık, 65 yaş üzeri bireyler daha aktif olmak, gezmek, kültür sanat aktivitelerine katılmak, yeni yerler görmek, üretmek, sosyal olmak istiyor. Kuzey Kıbrıs’ın geç yetişkinlere gerek ileri aktif yaşam tatilleri, gerekse de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri için sunabileceği imkanlar hem çok geniş hem de çok cazip. Konseyimiz ülkemizde bu alanın gelişebilmesi için bir yandan uluslararası platformlarda tanıtımlar yapıyor, diğer bir yandan da yasal ve alt yapısal gerekliliklerin yerine getirilmesi için projeler yürütüyor” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 27 yıl komada kalan kadın birdenbire uyandı23 Nisan 2019 Salı 20:45
  • Zayıflamak isterken 83 kilo aldı23 Nisan 2019 Salı 11:59
  • Sağlık Bakanlığı: 4 firmanın sadece damacana üretim faaliyetleri 7 gün süreyle durduruldu23 Nisan 2019 Salı 09:35
  • Yeni bir araştırma: Kalp dursa bile beyin canlılığa devam eder mi?22 Nisan 2019 Pazartesi 10:28
  • Japonya’da 258 gram doğan en küçük erkek bebek taburcu oldu21 Nisan 2019 Pazar 20:06
  • İnatçı kilonun nedeni 'duygusal açlık' olabilir!20 Nisan 2019 Cumartesi 22:20
  • “Kadın ileri yaşta doğurabilir algısı yanlış” (40 yaş etkisine dikkat!)20 Nisan 2019 Cumartesi 21:18
  • "Lösemi erkeklerde daha sık görülüyor"20 Nisan 2019 Cumartesi 20:16
  • Hamileleri mide yanmasından koruyacak 12 öneri20 Nisan 2019 Cumartesi 19:14
  • Türkiye’de atılan 362 bin kg ilacın %74’ü kullanılabilir durumda20 Nisan 2019 Cumartesi 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti