Dünya Sağlık Turizmi Forumu'nda KKTC'yi Savaşan temsil etti

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Dr. Ahmet Savaşan’ın, 58 ülkeyi tek çatı altında toplayan, alanında en geniş uluslararası temsiliyete sahip Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından bu yıl Bakü’de gerçekleştirilen ve Sağlık Turizmi politikalarının belirlendiği Dünya Sağlık Turizmi Forumu’na katıldığı bildirildi.

FORUM AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE YAPILDI...

Aynı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı himayesinde veAzerbaycan’ın dönem başkanlığında Bakü’de 40’dan fazla ülkenin katılımı ile gerçekleşen foruma, devlet ve hükümet yetkilileri yanısıra, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, acente ve hastane yöneticileri, doktorlar ile turizm profesyonellerinin katıldığına yer verildi.

YENİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR BELİRLENDİ...

Forum kapsamında GHTC 1. Dönem Genel Sekreteri Yunus Gürkan modelatörlüğünde gerçekleştirilen panelde dönem Başkanı Ruslan Guliyev, Kurucu Başkan Emin Çakmak yanısıra Almanya’dan Dr. Lutz Lungwitz, Hırvatistan’dan Dr. Bura Miljenko, Ukrayna’dan Violetta Janyshevskaya ile birlikte Azerbaycan, Rusya, Çin, Hindistan, Polonya gibi Dünya Sağlık Turizmi endüstrisine yön veren ülkelerden uzmanların konuşma yaptığının altı çizilen açıklamada, delegelerin küresel sağlık turizmi hedefleri, mevzuatlar, akreditasyon, eğitim ve araştırma, sağlık seyahatinin kapsamının genişletilmesi, markalaşma, dijital pazarlama, etik gibi konuları ele alarak yeni dönemde atılacak adımları belirlediklerine dikkat çekildi.

ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ DAMGA VURDU...

Forumun her yıl Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten ülkede toplanarak bir yıl önce belirlenen yol haritasını gözden geçirdiğini ve yeni kararlar ürettiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, forma bu yıl üçüncü yaş turizminin damga vurduğunu söyledi.

2030’DA HER 7 İNSANDAN 4’Ü 65 YAŞ ÜSTÜ OLACAK...

Günümüzde her 7 insandan birinin 65 yaşın üzerinde olduğunu, 2030’a gelindiğinde ise bu oranın her 4 kişiden biri olacağının hesaplandığına dikkat çeken Ahmet Savaşan, “artık, 65 yaş üzeri bireyler daha aktif olmak, gezmek, kültür sanat aktivitelerine katılmak, yeni yerler görmek, üretmek, sosyal olmak istiyor. Kuzey Kıbrıs’ın geç yetişkinlere gerek ileri aktif yaşam tatilleri, gerekse de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri için sunabileceği imkanlar hem çok geniş hem de çok cazip. Konseyimiz ülkemizde bu alanın gelişebilmesi için bir yandan uluslararası platformlarda tanıtımlar yapıyor, diğer bir yandan da yasal ve alt yapısal gerekliliklerin yerine getirilmesi için projeler yürütüyor” şeklinde konuştu.