Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığı KKTC’ye geçti

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nde yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu üstlenirken örgütün başkanlığına da Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan seçildi.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council - GHTC) Genel Kurulu Hırvatistan Başkanlığı’nda yapıldı. Konseyin (GHTC) Türkiye’nin kurucu başkanlığında Monako’da, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’ın katılımı ile kurulan ve bu gün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçti.

Ahmet Savaşan DÖNEM BAŞKANI SEÇİLDİ…

2023-24 dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun üstlendiği örgütün başkanlığına KKTC Milletvekili Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan seçildi.

TOPLANTIYI KURUCU BAŞKAN EMİN ÇAKMAK YÖNETTİ

Hırvatistan'da sağlık turizminin geliştirilmesinden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapmış olan, konseyin 6. dönem başkanı Dr. Miljenko Bura’nın açılış konuşmasını yaptığı genel kurul toplantısını GHTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak yönetti.

"GHTC HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA KARŞI"

Genel kurulda yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde siyasi değerlendirme ve herhangi bir konuda ayrımcılık yapılamayacağına vurgu yapan Kurucu Başkan Emin Çakmak, gerekli koşulları yerine getiren ülkelerin kendi bayrakları ve dilleriyle örgüte üye olabileceğini ve seçimlere de katılabileceğine işaret etti.

Emin Çakmak konuşmasında ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkanlığa aday olabilmek için gereken bütün koşulları yerine getirdiğini ve dönem başkanlığına aday olmasında herhangi bir sorun bulunmadığını da duyurdu.

AKREDİTASYON, DİJİTALLEŞME KONULARI TARTIŞILDI…

Faaliyet raporunun dönem başkanı Hırvatistan tarafından sunulduğu genel kurul toplantısında GHTC’nin uluslararası ağının genişletilmesi, yeni üye ülke kayıtları, akreditasyon, eğitim programları, dijitalleşme, sağlık turizmi alanında yaşanan gelişmeler gibi konular ele alındı. Ardından dönem başkanlığına aday olan Dr. Ahmet Savaşan genel kurulun bilgisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dönem başkanlığında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri getirdi.

"HEDEFİMİZ ÜYE ÜLKELER ARASI İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK…"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılarak konuşma yaptığı genel kurul toplantısında, Ataoğlu ülke temsilcilerini sağlık turizminin gelişmesine koydukları değerli katkılardan ötürü kutladı. Bakan Ataoğlu ayrıca, Kurucu Başkan Emin Çakmak’a KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde ilk günden bu yana temsil edilmesine verdiği belirleyici destekten ötürü teşekkür etti.

Ataoğlu, KKTC’nin dönem başkanlığında öncelikli olarak küresel boyutta sağlık turizminin gelişmesine ve gerek üye ülkelerin birbirleri arasında gerekse de üye ülkeler ile Kuzey Kıbrıs arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik çabaların destekçisi olacaklarını belirtti.

"GLOBAL HEALTHCARE TRAVEL FORM KKTC’DE YAPILACAK…"

Konseyin 2023-24 döneminde yapacağı çalışmalara gereken desteğivereceklerinin altını çizen Bakan Ataoğlu, 2024 yılında Sağlık Turizmi Forumu’nun (Global Healthcare Travel Forum) Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası katılımla gerçekleşmesine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, GHTC’nin kurumsallaşmasına ve uluslararası görünürlüğünün artmasına da katkı koyacaklarını söyledi.

ÇİN, SUUDİ ARABİSTAN, HIRVATİSTAN, ALMANYA, HİNDİSTAN, KIRGIZİSTAN, MOLDOVA VE FAS BAŞKAN YARDIMCISI ÜLKE SEÇİLDİ

Sağlık Turizmi Konseyi(Global Healthcare Travel Council - GHTC) başkanlığına Dr. Ahmet Savaşan’ın seçilerek dönem başkanlığının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçtiğini açıklayan Emin Çakmak, genel kurulda ayrıca Çin, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Almanya, Hindistan, Kırgızistan, Moldova ve Fas’ın da başkan yardımcısı ülke olarak seçildiklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne ( Global Healthcare Travel Council - GHTC) KKTC’yi temsilen 7. dönem başkanı seçilen Dr. Ahmet Savaşan, örgütün 2018 yılından bu yana Başkan Yardımcılığını yürütüyordu.