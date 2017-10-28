Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyorlar

Antalya’da 23 Ekim – 04 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek hazırlık kampına KKTC Kickboks Federasyonu antrenörleri Tufan ŞİMŞEK ve Mehmet ERDEM de katılıyor

Kickboks’çularımız Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl 03-12 Kasım 2017 tarihleri arasında, Macaristan’ın Budapeşte şehrinde yapılacak olan Büyükler Dünya Kickboks Şampiyonası Hazırlık Kampı, 23 Ekim-04 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenleniyor.

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampına iki ülke Federasyonları arasında imzalanan Spor İşbirliği Protokolü gereği Türkiye Kickboks Federasyonu antrenörler ile birlikte karşılıklı teknik bilgi alışverişinde bulunmak ve antrenmanlara katılmak üzere KKTC Kickboks Federasyonu antrenörleri Tufan ŞİMŞEK ve Mehmet ERDEM de katılıyor.

Hazırlık kampına, Türkiye Kickboks Federasyonu’na bağlı 102 sporcu, 13 antrenör ve KKTC Kickboks Federasyonuna bağlı 2 antrenör katılıyor.