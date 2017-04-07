Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalar 1 Mayıs’ı ara bölgede kutlayacak

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, BES, KTAMS, DAÜ-SEN ve KOOP-SEN öncülüğünde 1 Mayıs’ın iki toplumlu olarak Ara Bölgede kutlanacağı açıklandı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs “Yeniden birleşme, sosyal ve sendikal haklar için mücadele ediyoruz” şiarı ile kutlanacak.

Açıklamada, “emeğe, çözüme, barışa, Birleşik Kıbrıs’a taraf olan” tüm sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti ve birlikler 10 Nisan Pazartesi günü program detaylarını görüşmek üzere bir araya gelmeye çağırıldı.

Dev-İş binasında yer alacak görüşme saat 15.00’de başlayacak.