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Dünya, Süper Ay’ı izlemeye hazırlanıyor

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2021 yılının ilk Süper Ay’ı bu akşamdan itibaren gözlemlenecek.
Dünya, Süper Ay’ı izlemeye hazırlanıyor

2021 yılının ilk Süper Ay’ı bu akşamdan itibaren gözlemlenecek.

Süper Ay, Türkiye’den de görülebilecek. Süper Ay adı verilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor. Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor. Salı sabahına kadar görülecek Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay’ın salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu. 2021 yılı içerisinde 3 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.

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