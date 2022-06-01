Dünya Süt Günü konferansı Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi

Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın birlikte organize ettiği Dünya Süt Günü Konferansı Kıbrıs Türk sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Tunç Adanır, ülke ekonomisinin ayakta kalmasında sütün büyük rol oynadığını belirtti.

Son dönemde hayvan üreticilerinin enerji ve yem fiyatlarına yapılan zamlarla sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaydeden Adanır, “devletin süt üretimi konusunda hassasiyetle tedbirler alması, üretimin artırılmasına yönelik acil kısa, orta ve uzun vadeli politikalar üretilmesi önem arz etmektedir” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ise, gelişmekte olan ülkelerde süt üretiminin daha çok küçük ölçekli üreticiler tarafından yapıldığını belirtti. Vurana, bakanlığın küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme politikası yürüttüğüne de işaret etti.

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Başlar da konuşmasında, enerji giderlerinin süt üreticileri için yarattığı sıkıntılara vurgu yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr Beste Oymen de konuşmasında, süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı ve ülke ekonomisine katkısından bahsetti, Oymen, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için süt sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ise hellimin tescili ile ilgili çalışmalarla küçükbaş hayvanlığın öneminin yeniden ortaya çıktını, küçükbaş hayvancılığın canlandırılmasının uzun zaman alacağını söyledi.

Üretim alanlarının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Uluçam, ithal yemlerin hayvan üreticilerini kısıtladığına işaret etti.