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Dünya Süt Günü ülkemizde de kutlanıyor

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Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Dünya Süt Günü dolasıyla bugün Gelibolu İlkokulu’nda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.
Dünya Süt Günü ülkemizde de kutlanıyor

. Etkinliğe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katıldı. Etkinlikte Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Koop- Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu, SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Biray, SÜTEK Müdürü Fide Kürşat, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve  İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik hazır bulundu. Her iki bakan, etkinlik sırasında yapmış oldukları konuşmalarda sütün önemini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Dünya Süt Günü dolasıyla yapmış olduğu konuşmada sütün sağlık ve beslenmedeki faydasını vurgulayarak,  ülkemizde üretilen sütün iç huzuruyla ve gönül rahatlığıyla tüketebileceğini belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise çocukların tam donanımlı olarak yetişerek kaliteli bir eğitim almasının yanında, dengeli beslenerek sağlıklı bir şekilde gelişmesinin önemine dikkat çekerek, sağlıklı bir gelecek yaratılmasına katkı koymak adına “Okul Sütü” projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

 

BOLKAN: SÜT FARKINDALIĞINI YARATMAK İÇİN ETKİNLİK PLANLADIK

Gelibolu İlkokulu Müdürü Gökmen Bolkan, bugünün dünyada Süt Günü olarak kutlanıldığını belirterek, “Bizler de sütün ne kadar değerli olduğunu göstermek, bir farkındalık yaratmak üzere çocuklarımızla birlikte, bugün bu etkinliği yapmayı planladık” dedi.

Okul sütü projesi çerçevesinde, hergün düzenli şekilde sütlerin dağıtıldığını ifade eden Bolkan, sütün önemini, süt ürünlerinin faydalarını, ne kadar değerli bir besin kaynağı olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını aktardı.

 

BAKAN ŞAHALİ: HER DAMLA SÜT KONTROL EDİLİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sütün çok yoğun emek gerektiren bir ürün olduğunu söyleyerek, hayvancıların sütü üretebilmek için 24 saat çalıştıklarını belirtti. Çocuklara hitap eden Bakan Şahali, öğrencilere süt ve süt ürünlerinin sağlık ve beslenme açısından faydalarından sözetti.

 

Bakan Şahali’nin  “Hepinizin önünde okul sütünü görüyorum. Okul sütünü sevdiniz mi?  Severek içiyor muzunuz? sorusuna öğrenciler  “evet, seviyoruz” diye yanıt verdi.

Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) Gelibolu İlkokulu’nun karşısında olduğunu anımsatan Bakan Şahali,  kurumun her damla sütün sağlıklı olup olmadığını hergün düzenli bir şekilde kontrol ettiğini anlattı.

 

“Sizler, aileleriniz ve bu ülkede yaşayan herkes, ülkemizde üretilen sütü iç huzuruyla ve gönül rahatlığıyla tüketebilir” diyen Bakan Şahali,  tüm çocuklara çok daha yaşanası ülke, çok daha sağlıklı bir hayat ve başarılı bir gelecek diledi.

 

 

ÖZYİĞİT: ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN YENİ NESİLLERİN TAM DONANIMLI VE SAĞLIKLI ŞEKİLDE GELİŞMESİ ÖNEMLİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada, geçmişte öğretmen olarak en uzun süreli görev yaptığı Gelibolu İlkokulu’nun hayatında ayrı bir yeri ve önemi olduğunu ifade ederek, Dünya Süt Günü’nde düzenlenen etkinlikte okul idareci, öğretmen ve öğrenciler ile birarada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

 

Çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmelerinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özyiğit, Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uluslar seviyesine yükselebilmenin çocukların her alanda en iyi şekilde yetişmeleriyle mümkün olacağına vurgu yaptı.

 

Her platformda, çocukların eğitim kalitesini arttırarak, iyi yetişmeleri ve dünyanın diğer ülkelerindeki yaşıtlarıyla her alanda boy ölçüşebilecek altyapıya ulaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Özyiğit, ülkenin geleceği için, yeni nesillerin iyi bir eğitimle ve sağlıklı bir şekilde gelişmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

 

Çocukların tam donanımlı olarak yetişerek kaliteli bir eğitim almasının yanında, dengeli beslenerek sağlıklı bir şekilde gelişmesinin de önemine dikkat çeken Özyiğit, sağlıklı bir gelecek yaratılmasına katkı koymak adına “Okul Sütü” projesini hayata geçirdiklerini belirterek projeye katkı koyan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na, Süt Kurumu’na ve KoopSüt’e teşekkür etti.

 

Proje ile birlikte bakanlığa bağlı tüm Anaokul, İlkokul ve Özel Eğitim Okullarında eğitim alan öğrencilere hergün süt verildiğini anımsatan Özyiğit, projenin 2019 yılı sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.

 

Dünya Süt Günü’nde sütün önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen etkinliğin de önemli olduğunu sözlerine ekleyen Özyiğit, Dünya Süt Günü’nü kutlayarak, çocuklara sağlıklı bir gelecek diledi.

 

 

 

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