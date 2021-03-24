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Dünya Tiyatro Günü Başkent Tiyatro Binası Önünde Kutlanacak

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Baraka Kültür Merkezi, 27 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Başkent Tiyatro binası önünde tiyatral bir etkinlik gerçekleştirecek.
Dünya Tiyatro Günü Başkent Tiyatro Binası Önünde Kutlanacak

Baraka Kültür Merkezi, 27 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Başkent Tiyatro binası önünde tiyatral bir etkinlik gerçekleştirecek. Lefkoşa Belediyesi ile işbirliği halinde yapılacak olan etkinlikte çeşitli oyunlardan seçilen monologlar ve tiyatro ile ilgili şiirler seyirciye sunulacak. Ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile konuk sanatçı Yaşar Ersoy da etkinliğe katılarak Başkent Tiyatro Projesi ile ilgili konuşma yapacaklar. Lefkoşa Belediyesi otoparkının yanında yer alan çıkmaz sokakta gerçekleştirilecek etkinlikle hem Dünya Tiyatro Günü'nün kutlanması hem de yarım kalan Başkent Tiyatro binasının devlete ve sanat severlere hatırlatılması amaçlanıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, sanata en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm tiyatro severlerin davetli olduğu, etkinlikte pandemi önlemlerine özen gösterileceği ve araçların Lefkoşa Belediyesi otoparkına park edilebileceği duyuruldu.

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