Dünya Tiyatro Günü” Yürüyüşüne çağrı

Baraka Kültür Merkezi, her yıl gerçekleştirdiği Dünya Tiyatro Günü yürüyüşünü bu yıl da yineliyor. Yapılan çağrıda, tüm tiyatro severler 31 Mart Cumartesi günü saat 11.00’da Sarayönü’nde buluşmaya davet edildi. Kostüm ve aksesuarlarla, Arasta, Bandabuliya ve Büyük Han bölgesinde gerçekleştirilecek olan şenlikli yürüyüşte tiyatrolarla ilgili bildiriler dağıtılacak. Yürüyüşe, sanatı sokağa taşımak isteyen tüm tiyatro grupları ve seyirciler davetlidir.

Kostümünü, müzik aletini, maskeni, şapkanı al. Sen de gel.

HER YIL AYNİ OYUNA GELİR MİYDİNİZ?

Sevgili sanat sever ancak her türlü imkandan yoksun halkım, amatör ve profesyonel tiyatrocum; pek güzel de olsa her yıl aynı oyunu izler miydiniz?

Eğer cevabınız hayır ise; o zaman devlet yetkililerinin bize her 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yıllardır süregelen yalan ve çirkin oyunlarına artık seyirci kalmayalım.

Devletin sayamadığımız kadar uzun yıllardır sahnesi yokken, amatör tiyatroların sanat yapma uğruna maruz kaldıkları bakımsız/harabe sahneler hiç onarılmazken, tiyatrolar yerine camiler inşa edilirken, özgürce sanat üretilecek yasal düzenlemeler yapılmazken, kültür evleri sermayeye peşkeş çekilirken yine aynı zırvalıklarla karşımıza çıkacak olan devlet “büyükleri”nin bu çirkin oyunlarına bir son verelim.

İnsanlık tarih boyunca varlığını sürdürürken çok büyük değişimlerden geçmiştir. Neredeyse ışık hızıyla yaşanan değişimlerin içinde değişmeden kalan çok az şeyden birisidir tiyatro!

İnsanın, daha güzel ve yaşanılır bir dünya kurması için çabalayan tiyatro; başka bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle, oyunlarını özgürlük çığlıklarıyla, yeniden ve yeniden her şeye rağmen üretmektedir.

Sanat; yaşamı güzelleştirmek, derinleştirmek ve onu geniş halk kitlelerinin beğenisine sunmak amacıyla gerek sahnede gerek sokakta varlığını sürdürmekte hatta her geçen gün sağlamlaştırmaktadır.

Tiyatronun ve tiyatrocunun tavrı; dünyada örgütlenmiş tüm kötülüklerin karşısında durmaktır.

Tiyatro ki; Özgürlüklerin evinde oturan… Yaşama tanıklık eden… Onu değiştirip dönüştürendir.

Tiyatro; Eşitsizliğin üstüne giden… Özgür ve özerk olan… Değiştirdikçe, kendi de değişen ve gelişendir.

Kısaca tiyatro, insanları bir arada tutmanın en içten, en yalın ve en EVRENSEL ARACIYKEN… İnandığımız ve savunduğumuz değerlerin en ETKİLİ KONUŞMACISIYKEN… İnsanlık tarihinin yaklaşık 2500 yıllık HİKAYE ANLATICISIYKEN… Bu değeri ayaklar altına alıp aslında çok sanatsevermiş gibi davranan yalancılara karşı haykıralım;

Yaşasın tiyatro! Yaşasın İnsan!

Tüm tiyatro emekçilerinin ve seyircilerinin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

Baraka Kültür Merkezi (a)

Zekiye Şentürkler