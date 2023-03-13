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Dünya Turizm Borsası ITB Berlin Kongresi’ne katılan Savaşan’dan değerlendirme

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Dünya Turizm Borsası ITB Berlin Kongresi’ne katılan Savaşan’dan değerlendirme
Dünya Turizm Borsası ITB Berlin Kongresi’ne katılan Savaşan’dan değerlendirme

Dünya Turizm Borsası ITB Berlin Kongresi’ne katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP milletvekili Ahmet Savaşan, dünyada meydana gelen değişimler göz önüne alındığında Kuzey Kıbrıs’ın gezginlerin beklentilerini karşılama noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Savaşan, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile paydaşların tecrübe ve güçlerini birleştirmesi halinde bu potansiyelin kolaylıkla kullanılabileceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kendi kendine yeten bir ekonomik yapı kurulabileceğini belirtti.

Ahmet Savaşan, yazılı açıklamasında Dünya Turizm Borsası ITB Berlin Kongresi’ni değerlendirerek, sektöre yön veren uzmanların turizmde sürdürülebilir, başarılı bir geleceğe yönelik dönüşümün nasıl sağlanabileceğini tartıştığını belirtti.

 

Ahmet Savaşan, bu yıl finansal istikrarın önemli bir sınav vereceği yönünde öngörüler olduğunu ancak pandemi boyunca durma noktasına gelen ve borçları dağ gibi büyüyen turizm sektörünün gezginlerin “intikam turizmine” yönelmeye devamıyla toparlanma aşamasına gireceğinin ortaya konduğunu ifade etti.

 

Bu yıl M2 Health Travel organizasyonu ile Turizm Borsası ITB Berlin’in önceki yıllara kıyasla çok daha fazla tıp ve sağlık turizmi temsilcisini ağırladığını belirten Ahmet Savaşan, özel olarak oluşturulan kongre alanındaki oturumlarda Almanya, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda tıp ve sağlık turizmi uzmanı ile sağlık turizmini pek çok yönü ile tartıştıklarını anlattı.

2022’de, 2021 yılına oranla dünyadaki taleplerin yüzde 30’dan fazla arttığının ortaya konulduğunu belirten Ahmet Savaşan, 2023 yılında sağlık turizmindeki beklentilerde de değişiklik olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Savaşan, “Gerek medikal turizmde Kuzey Kıbrıs’ta konsey üyelerinin sunduğu özellikli medikal hizmetler, gerekse de sağlıklı yaşam tatilleri noktasındaki avantajlarımız sağlık turizminde Kuzey Kıbrıs’ın çok daha ileriye gidebileceğini gösteriyor” dedi.

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