  • BIST 99.292
  • Altın 238,543
  • Dolar 6,1768
  • Euro 7,2717
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Dünya Turizm Gününde ‘Öğrenciler’ unutulmadı

» »
Lefke Belediyesi , 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle Lefke Gazi Lisesi ve lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenliyor.
Dünya Turizm Gününde ‘Öğrenciler’ unutulmadı

Lefke Belediyesi , 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle Lefke Gazi Lisesi ve lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenliyor.

Sabah saat:09.30'da her okuldan 40 öğrencinin katılacağı etkinlikte, Lefke, Soli ve Bağlıköy güzergahındaki tarihi ve turistik yerlerin, Turist Rehberleri eşliğinde gezileceği ve öğrencilere buralar hakkında bilgi verileceği öğrenildi.

Yapılacak gezinin dışında, Lefke Belediyesinin, bu güne yönelik birde Turistik Kitapcık hazırlayıp öğrencilere dağıtılacağı belirtildi.

Gezinin, Saat:12.30'da Lefke Gölet’inehâkim bir yer olan, Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliğinin restoranında öğrencilere yönelik kokteyille son bulacağı açıklandı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yaptığı açıklamada, sevgili öğrenciler; Lefke ve yöresi, meyve bahçelerinin oluşturduğu yeşil örtüsü, mavi denizi, üzerinde birçok canlı türünü barındıran dağları, endemik bitkileri, tarihi ve turistik değerleri ile adamızın turizme uygun en önemli coğrafyasının üzerinde kuruldu dedi.

Aziz Kaya açıklamasına devamla, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinliğin amacı, cittaslow olan, eko ve agro   turizme uygun kentimize ait çok önemli bu değerleri geleceğimiz olan siz gençlerimize de tanıtıp, bu değerlere sahip çıkmanızı ve bölgemizin turizmle kalkınmasında rol alıp öncülük etmenizi sağlamaktır.Bölgemizin ekonomik kalkınmasında büyük öneme sahip turizm sizin çalışmalarınızla güçlenecektir. Bunu başaracağınıza güvenimiz tamdır ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnsanlarımızın alım gücü korunmalıdır25 Eylül 2018 Salı 16:07
  • Özçınar, DABB heyetini kabul etti25 Eylül 2018 Salı 15:41
  • Larnaka'da kaçırılan iki çocuk bulundu25 Eylül 2018 Salı 15:21
  • Belediye Emekçileri Sendikası münhal duyurusu25 Eylül 2018 Salı 15:11
  • Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı25 Eylül 2018 Salı 14:59
  • Dr. Fazıl Küçük Vakfı Arter’i ziyaret etti25 Eylül 2018 Salı 14:54
  • İçme ve Zirai suya ilişkin kuralları belirleyen tüzük Resmi Gazete’de yayımlandı25 Eylül 2018 Salı 14:29
  • Near East Hayat Sağlık Sigorta Eğitimlerini Sürdürüyor25 Eylül 2018 Salı 14:10
  • Avrupa Komisyonu İskele Belediyesi’ne plaj küllüğü hibe etti25 Eylül 2018 Salı 14:08
  • Erhürman: “Daha çok çalışmak ve üretmek zorundayız”25 Eylül 2018 Salı 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti