Dünya Turizm Gününde ‘Öğrenciler’ unutulmadı

Lefke Belediyesi , 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle Lefke Gazi Lisesi ve lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenliyor.

Lefke Belediyesi , 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle Lefke Gazi Lisesi ve lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenliyor.

Sabah saat:09.30'da her okuldan 40 öğrencinin katılacağı etkinlikte, Lefke, Soli ve Bağlıköy güzergahındaki tarihi ve turistik yerlerin, Turist Rehberleri eşliğinde gezileceği ve öğrencilere buralar hakkında bilgi verileceği öğrenildi.

Yapılacak gezinin dışında, Lefke Belediyesinin, bu güne yönelik birde Turistik Kitapcık hazırlayıp öğrencilere dağıtılacağı belirtildi.

Gezinin, Saat:12.30'da Lefke Gölet’inehâkim bir yer olan, Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliğinin restoranında öğrencilere yönelik kokteyille son bulacağı açıklandı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yaptığı açıklamada, sevgili öğrenciler; Lefke ve yöresi, meyve bahçelerinin oluşturduğu yeşil örtüsü, mavi denizi, üzerinde birçok canlı türünü barındıran dağları, endemik bitkileri, tarihi ve turistik değerleri ile adamızın turizme uygun en önemli coğrafyasının üzerinde kuruldu dedi.

Aziz Kaya açıklamasına devamla, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinliğin amacı, cittaslow olan, eko ve agro turizme uygun kentimize ait çok önemli bu değerleri geleceğimiz olan siz gençlerimize de tanıtıp, bu değerlere sahip çıkmanızı ve bölgemizin turizmle kalkınmasında rol alıp öncülük etmenizi sağlamaktır.Bölgemizin ekonomik kalkınmasında büyük öneme sahip turizm sizin çalışmalarınızla güçlenecektir. Bunu başaracağınıza güvenimiz tamdır ifadesinde bulundu.