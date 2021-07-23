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Dünya, Türkiye’deki Covid-19 artışını konuşuyor

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Dünya çapında dört milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını Türkiye'de tekrar hız kazanmaya başladı. Dün açıklanan verilerle birlikte vaka sayısı artarken uluslararası haber ajansı Reuters bu gelişmeye büyük yer ayırdı.
Dünya, Türkiye’deki Covid-19 artışını konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca’nın açıklamasında günlük vaka sayısının 9.586 olarak açıklanması İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın gündemine oturdu.

Reuters haber ajansı, “Türkiye’de corona virüsü vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyeye ulaştı” başlığıyla kapsamlı bir haber yaptı. Haberde 52 kişinin corona virüsüne bağlı sebeplerle öldüğü belirtildi.

Haberde 19 Mayıs’tan beri en yüksek günlük vaka sayılarına ulaşıldığı da belirtilirken, “Corona virüsü bulaşma oranı Nisan-Mayıs ayındaki dalgadan çok daha düşük. O dönemde 60.000’lere ulaşan vaka sayıları açıklanıyordu. Mayıs ayının ortasında alınan yasaklar bittikten sonra 4 Temmuz’da 4.418’e kadar düşmüştü. Kalan son yasakların da büyük çoğunluğu kaldırıldı” yorumunu yaptı.

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