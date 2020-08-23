  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi

» »
Deniz suyu seviyesinde her bir santimetrelik yükselişin yaklaşık bir milyon kişiyi evsiz bırakabileceği uyarısı yapıldı
Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi

Dünya üzerinde 1994 yılından bu yana toplam 28 trilyon ton buzul eridi.

Leeds ve Edinburgh üniversiteleriyle University College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, yeryüzünde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzulun eridiğini ortaya koydu.

Leeds Üniversitesinden Tom Slater, 28 trilyon ton buzulun, İngiltere'nin tüm yüzeyini 100 metre kalınlığında donmuş bir su tabakasıyla kaplayacağına dikkati çekti.

Sputnik'te yer alan habere göre bilim insanları, eriyen buzul miktarındaki artışın, güneş ışınlarının yansıtılmasını önemli derece azaltacağı, buna bağlı olarak denizin ve toprağın daha fazla ısınacağı, dolayısıyla küresel ısınmanın çok daha hızlanabileceğine işaret etti.

Leeds Üniversitesi Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi Direktörü Profesör Andy Shepherd de deniz suyu seviyesinde her bir santimetrelik yükselişin yaklaşık bir milyon kişiyi evsiz bırakabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmanın bulguları karşısında hayrete düştüklerini aktaran Shepherd, "Geçmişte araştırmacılar, buzulların eridiği Antarktika veya Grönland gibi bölgesel alanları incelediler ama bu araştırma, dünya genelinde eriyen tüm buzulları kapsıyor" ifadesini kullandı.

Uzmanların ortaya koyduğu buzul kaybı oranının, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından özetlenen en kötü senaryo tahminleriyle eşleştiği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırmalara Göre: Çalışanların yarısı ofise dönmek istemiyor!22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:15
  • Ailesinin 30 yıl bir odada kilitli, ayağı ağaç kütüğüne bağlı tuttuğu adamı polis kurtardı21 Ağustos 2020 Cuma 22:30
  • Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu21 Ağustos 2020 Cuma 21:34
  • Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya çağrı: Yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun21 Ağustos 2020 Cuma 21:06
  • Bütün Netflix’i bir saniyede indirebilecek kadar hızlı internet bağlantısı sağlandı21 Ağustos 2020 Cuma 20:33
  • Yönetici apartmanı karantinaya aldı:Girişte nöbet tutuyor, akşam evden kamerayla izliyor21 Ağustos 2020 Cuma 18:07
  • Airbnb kiraladığı evlerde parti ve etkinlik yapılmasını yasakladı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:40
  • 200 yıllık saat zamana meydan okuyor20 Ağustos 2020 Perşembe 12:59
  • Çikolata yiyince neden mutlu oluruz?19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:42
  • Ekran karşısında fazla zaman geçiren gençlerin dikkat etmesi gerekenler19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti