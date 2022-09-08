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Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor

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Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor
Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth hayatını kaybetti. Peki, İngiltere, en uzun süre tahtta kalan hükümdarının kaybı sonrası yasını nasıl tutacak? Nasıl bir cenaze töreni düzenlenecek. İşte ayrıntılar...

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Kraliçe İkinci Elizabeth'in ölümüyle 1960'lardan beri geçerli olan plan uygulanmaya başlanıyor.

 

Plan kapsamında, haber kamuoyu ile paylaşılmadan Kraliçe'nin özel sekreteri, Başbakan'ı bilgilendiriyor. Ardından da Başbakan, İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri ile Kraliçe'nin Devlet Başkanı olduğu ülkelerin liderlerine haber veriyor.

 

12 gün yas tutuluyor

Kraliyet ailesinin internet sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilirken, İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı internet sayfaları ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara yer veriliyor.

Haberin duyurulmasının ardından 10 dakika içinde ülke genelinde bayraklar yarıya indiriliyor.

 

Bunu 12 günlük bir yas dönemi takip ediyor.

Bu süre zarfında Kraliçe'nin cenazesi Buckingham Sarayı'na trenle nakledilecek.

Tabutu 3 gün ziyarete açık olacak

Kraliçe'nin tabutu, beş gün Buckingham Sarayı'nda kaldıktan sonra Westminster'a geçit töreniyle götürülecek.

Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek.

Bu süreçte, Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek resmi cenaze töreni için de hazırlıklar başlayacak.

Cenaze günü borsa kapalı olacak

Cenaze törenine katılacaklar için davetiye hazırlanacak.

Cenaze günü Londra Borsası kapalı olacak.

Kraliçe'nin toprağa verilmesinin ardından tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles taç giyecek ve ulusa seslenecek.

Cenaze ve onu izleyen taç giyme töreni günü de her yer kapalı olacak.

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