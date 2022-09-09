  • BIST 3.506,53
  • Altın 1013.165
  • Dolar 18.2335
  • Euro 18.4214
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor

» »
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth hayatını kaybetti. Peki, İngiltere, en uzun süre tahtta kalan hükümdarının kaybı sonrası yasını nasıl tutacak? Nasıl bir cenaze töreni düzenlenecek. İşte ayrıntılar:
Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor

‘Londra Köprüsü Çöktü’ operasyonu devrede…

Kraliçe İkinci Elizabeth’in ölümüyle 1960’lardan beri geçerli olan plan uygulanmaya başlanıyor.

Plan kapsamında, haber kamuoyu ile paylaşılmadan Kraliçe’nin özel sekreteri, Başbakan’ı bilgilendiriyor. Ardından da Başbakan, İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri ile Kraliçe’nin Devlet Başkanı olduğu ülkelerin liderlerine haber veriyor.

12 gün yas tutuluyor

Kraliyet ailesinin internet sitesi, Kraliçe’nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilirken, İngiliz hükümetinin “gov.uk” uzantılı internet sayfaları ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara yer veriliyor.

Haberin duyurulmasının ardından 10 dakika içinde ülke genelinde bayraklar yarıya indiriliyor.

Bunu 12 günlük bir yas dönemi takip ediyor.

Bu süre zarfında Kraliçe’nin cenazesi Buckingham Sarayı’na trenle nakledilecek.

Tabutu 3 gün ziyarete açık olacak

Kraliçe’nin tabutu, beş gün Buckingham Sarayı’nda kaldıktan sonra Westminster’a geçit töreniyle götürülecek.

Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek.

Bu süreçte, Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek resmi cenaze töreni için de hazırlıklar başlayacak.

Cenaze günü borsa kapalı olacak

Cenaze törenine katılacaklar için davetiye hazırlanacak.

Cenaze günü Londra Borsası kapalı olacak.

Kraliçe’nin toprağa verilmesinin ardından tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles taç giyecek ve ulusa seslenecek.

Cenaze ve onu izleyen taç giyme töreni günü de her yer kapalı olacak.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliçe Elizabeth’in naaşı yarın Londra'ya getirilecek09 Eylül 2022 Cuma 08:44
  • Kraliçe Elizabeth'in Guinness dünya rekorları09 Eylül 2022 Cuma 08:38
  • Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı açıklandı09 Eylül 2022 Cuma 08:35
  • İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indi09 Eylül 2022 Cuma 08:25
  • İngiltere'nin yeni kralı Charles’ten Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası ilk açıklama09 Eylül 2022 Cuma 08:16
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yaşamını yitirdi09 Eylül 2022 Cuma 08:13
  • Prens Charles İngiltere'nin yeni kralı oldu08 Eylül 2022 Perşembe 23:19
  • Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor08 Eylül 2022 Perşembe 22:35
  • Buckingham, Kraliçe Elizabeth’in son durumu hakkında açıklama yaptı08 Eylül 2022 Perşembe 21:48
  • İngiltere Başbakanı Truss: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles08 Eylül 2022 Perşembe 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti